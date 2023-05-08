760 ألف طالب.. «التعليم» تستعرض استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، الإثنين، تبدأ الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات بمختلف نوعياتها، اعتبارا من السبت الموافق 20-5-2023، كما تبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارا من السبت الموافق 27-5-2023، وتنتهى الخميس الموافق 8-6-2023، ثم تستكمل الامتحانات العملية والمعملية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 9-6-2023 وحتى الجمعة الموافق 16-6-2023.

إحصاءات أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022-2023:

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من الإحصاءات بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام على النحو التالى:

- عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 760 ألف طالب وطالبة بجميع النوعيات، إضافة إلى 1788 طالبا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية 525 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 1336 مادة.

- عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 42 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 55 مادة.

- عدد المهمات العملية الخاصة بالتقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل 151 مهمة لعدد 43 برنامجا، ويتم مشاركة عدد 1240 مقيم سوق عمل فى أعمال التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بجميع النوعيات 2550 لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات 184,204 أعضاء داخل جميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية "مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ".

- عدد استراحات معلمى التعليم الفنى 700 استراحة.

- يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة 39 مركزا على مستوى الجمهورية، وعدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 5060 عضوا، بجانب عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات البالغ عددهم 51051 عضوا.

- يبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 28 لجنة، وعدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 23 لجنة.

إجراءات سير امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام

وتستعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإجراءات التى اتخذت لحسن سير الامتحانات هذا العام والتى تتضمن التالى:

- الانتهاء من طباعة جميع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات "صناعى – زراعى – تجارى – فندقى – مزدوج" والتكنولوجيا التطبيقية.

- إصدار التكاليف الخاصة بالمرشحين لوظيفتى "رئيس – مراقب أول" لجنة سير وعددهم 5100 عضو للدور الأول فقط، وتم تسليمها للجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات.

- إعداد التكاليف الخاصة بالمشاركين فى أعمال الامتحانات للدور الأول "سير الامتحان – تقدير الدرجات" بإجمالى عدد 235255 عضوا وسيتم تسليمها يوم الأربعاء الموافق 10-5-2023.

- إعداد أرقام جلوس الطلاب وتسكينهم على اللجان التى سيؤدون الامتحان بها، وسيتم تسليمها إلى مندوبى المدارس يوم الأربعاء الموافق 10-5-2023 حتى يتمكن الطلاب من تسلمها بدءا من يوم الخميس الموافق 11-5-2023.

- تكليف مسئولى متابعة جاهزية الاستراحات للتأكد من جاهزية الاستراحات على مستوى الجمهورية وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه معلمى التعليم الفنى خلال هذه الفترة.

- التأكيد على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه مشددا على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله "حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الالكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب – انتحال صفة الطالب – الطرق التقليدية" وتطبيق ما ورد بالقانون رقم 205 لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن.