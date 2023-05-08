سامح شكرى: لدينا القدرة على التأثير الإيجابى لاحتواء الأزمة فى السودان

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن الدول الثلاثة تتأثر بالأوضاع المضطربة فى السودان خاصة من ناحية الاستقرار، لافتا إلى أن هناك علاقات خاصة تربط بين الدول الثلاثة والشعب السودانى ما يحتم عليهم رعاية مصالحه وإعفائه من الأضرار السلبية التى تقع عليه جراء الأعمال العسكرية.

وأوضح شكرى أن هناك رؤية مشتركة فيما يتعلق بأهمية وقف الاقتتال والعودة إلى الإطار الحوارى السياسى بعيدا عن الصراع العسكرى، ومراعاة البعد الإنسانى المرتبط بنزوح أعداد كبيرة من الشعب السودانى إلى كل من مصر وتشاد وجنوب السودان.

وتابع أن الاهتمام بالقضية مبعثه الشعور بالمصير المشترك فيما بين الدول الثلاثة والسودان، بخلاف العلاقات التاريخية التى تربط بين هذه الدول والاحساس بـأن مصيرهم المشترك يقتضى العمل الإيجابى لاحتواء الأزمات والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومنع انزلاق السودان إلى وضع مماثل لما شهدته المنطقة من اضطراب على مدار العقد الماضى، وإعفاء الشعب السودانى من التحديات المرتبطة بمثل هذه الظروف.

وأشار شكرى إلى أن دول الجوار هى الأكثر تأثرا بالأوضاع داخل السودان، موضحا أن هناك أطرا كثيرة تهتم بالشأن السودانى، لكن الأولوية تقع على دول الجوار التى يتأثر استقرارها ومصالحها بشكل مباشر، بالإضافة إلى الارتباط الوثيق فيما بين الشعوب الأربعة.

ولفت وزير الخارجية إلى ضرورة تركيز الجهود لمواجهة التحديات ودعم الجهود التنموية، خاصة أن الدول الثلاثة لديها القدرة على التأثير الإيجابى لاحتواء الأزمة فى السودان.

وأكد أن الأعمال العسكرية تدمر مقدرات الشعب السودانى، مشيرا إلى أنه لا بد من الاعتماد على الآليات الأكثر معرفة بطبيعة الأمور فى السودان.