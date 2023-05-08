وزيرة التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ 52 ألف مريض إدمان جديد مجانا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة التضامن أن الخدمات العلاجية، قدمت خلال الثلث الأول من 2023 لعدد 52 ألفا و582 مريضا جديدا ومتابعة منهم 4454 مريضا من أبناء المناطق المطورة، بديلة العشوائيات الأسمرات، المحروسة، إسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، حى الضواحى ببورسعيد.

وأضافت أن الخدمات المقدمة تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعى، متابعة أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا، ووفقا للمعايير الدولية.

وتابعت وزيرة التضامن، أن الخدمات المقدم للذكور بلغت 96.28%، بينما الإناث 3.72 %، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث فى الخط الساخن، لتلقى العلاج من الإدمان فى سرية تامة، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم 16023، وعددها 28 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن.

وواصلت إلى أنه جار الإعداد لافتتاح مركزين جدد فى محافظتى قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جار إنشاء مراكز علاجية بمحافظات دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجارى.

ولفتت وزيرة التضامن إلى أن محافظة القاهرة، جاءت فى المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن، حيث بلغت نسبتها 27.17%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 15.18%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكانى وسهولة الاتصال والقرب المكانى للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج، فى حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان الانترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان، يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الثلث الأول من 2023، كشفت أن التعاطى كان فى سن مبكر، حيث إن نسبة 38.28% بدأوا تعاطى من سن 15 سنة حتى 20 سنة، وأن نسبة 37.65 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة.

وأضاف: بينما جاء فى سن أقل من 15 سنة نسبة 12.75%، وأن أكثر مواد التعاطى الهيروين، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 32.42%، فى حين يأتى تعاطى الحشيش فى المرتبة الثانية بنسبة 31.76 %، يليه الترامادول بنسبة 17.66%، والتعاطى المتعدد "تعاطى أكثر من مادة مخدرة"، بينما جاءت المخدرات التخليقية "الاستروكس والفودو والبودر والشابو" بنسبة 18.55%.

ولفت إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة يليه الأم ثم الأشقاء، ما يسفر عن تزايد الثقة فى خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وما يزيد من نسبة التعافى وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم ما يدل على ارتفاع الوعى الأسرى فى الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

وتابع عمرو عثمان، أن العوامل الدافعة للتعاطى وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت فى المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل أسرية والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وإدمان أحد أفراد الأسرة، ولذلك ينفذ صندوق مكافحة الإدمان العديد من البرامج والأنشطة التوعوية، ويستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى البعض من كون المخدرات، تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة.

وأشار إلى عقد دورات تدريبية للمتعافين من الإدمان ضمن برنامج "مودة" الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج، الخسائر المادية ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب ومشاكل فى العمل وضغوط الأهل نظرة المجتمع، مشاكل دراسية، مشاكل نفسية، تحسين الصورة والتفكير فى المستقبل والتعرض لحادث بسبب المخدرات.

وقال: فيما يتعلق بالحالة العملية للمرضى المتصلين، وفقا لنتائج الخط الساخن، فإن 34.30% يعملون بالقطاع الخاص والحكومى وأن 65.69 % من المتصلين لا يعملون، وأن التعاطى كان من أحد أهم الأسباب عدم القدرة عن العمل بسبب تدهور الصحة، وأن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان 16023 يستمر فى تلقى الاتصالات من أى موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أى مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطى.