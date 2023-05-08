البابا تواضروس يطيب رفات القديس أثناسيوس

جدة - نرمين السيد - طيب قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسة، اليوم الاثنين، رفات القديس البابا أثناسيوس الرسولى، فى المزار الخاص به بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





كما صلى قداسة البابا تواضروس، صباح اليوم، قداس عيد القديس مار مرقس الرسول فى مزاره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وطيب رفاته قبل أن يتوجه إلى مزار القديس أثناسيوس الرسولى. يأتى تطييب قداسة البابا، رفات البابا أثناسيوس، البطريرك العشرين، بمناسبة عيد نياحته الذى يحتفل به يوم الاثنين المقبل 7 بشنس، وأيضا بمناسبة ذكرى مرور 50 سنة على عودة الرفات بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، والذى تسلمه من بابا الفاتيكان الراحل، قداسة البابا بولس السادس خلال زيارته للفاتيكان فى مايو.

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