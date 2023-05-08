التعليم: 760 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية فى 1336 مادة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 05:23 مساءً - تستعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام 2023 اعتبارا من يوم السبت الموافق 20/5/2023 للامتحانات العملية والمعملية، على أن تبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/5/2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8/6/2023، ويتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16/6/2023.

وتعلن الوزارة الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2023 وهي على النحو التالي:

- عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (760000) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (1788) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (525) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1336) مادة.

- عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة، وعدد المهمات العملية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل (151) مهمة لعدد (43) برنامج، ويتم مشاركة عدد (1240) مقيم سوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2550) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (184204) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ)، بالإضافة إلى أن عدد استراحات معلمي التعليم الفني (700) استراحة.

- يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة (39) مركز على مستوي الجمهورية، وعدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة (5060) عضو، بجانب عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات البالغ عددهم (51051) عضو.

- يبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة، وعدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (23) لجنة.

وتستعرض الوزارة الإجراءات التي اتخذت لحسن سير الامتحانات هذا العام والتي تتضمن الإنتهاء من طباعة كافة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – مزدوج) والتكنولوجيا التطبيقية، كما قامت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بإصدار التكاليف الخاصة بالسادة المرشحين لوظيفتي (رئيس – مراقب أول) لجنة سير وعددهم (5100) عضو للدور الأول فقط، وتم تسليمها للجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات.

كما قامت لجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات بإعداد التكاليف الخاصة بالسادة المشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (سير الامتحان – تقدير الدرجات) بإجمالي عدد (235255) عضو وسيتم تسليمها يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023، وقامت لجان النظام والمراقبة بإعداد أرقام جلوس الطلاب وتسكينهم على اللجان التي سيؤدون الامتحان بها، وسيتم تسليمها إلى مندوبي المدارس يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023 حتى يتمكن الطلاب من تسلمها بدءاً من يوم الخميس الموافق 11/5/2023، إضافة إلى أنه تم تكليف السادة مسئولي متابعة جاهزية الاستراحات للتأكد من جاهزية الاستراحات على مستوى الجمهورية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه السادة معلمي التعليم الفني خلال هذه الفترة.

كما تم التأكيد على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه مشدداً على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله (حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الالكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب – انتحال صفة الطالب – الطرق التقليدية) وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.