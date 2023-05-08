وزير التجارة يتفقد عددا من المدابغ ومنطقة الـ100 مصنع بالروبيكى (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم، مدينة الجلود بالروبيكى للوقوف على الموقف التنفيذى للمدينة، حيث تضمنت الجولة زيارة عدد من المدابغ بالمدينة ومنطقة الـ100 مصنع الخاصة بالمنتجات تامة الصنع ومنطقة الـ17 هنجر.





رافق وزير التجارة والصناعة، خلال الزيارة المهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى المسئولة عن إدارة مدينة الجلود بالروبيكى، والمهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية، وحازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد الوزير حرص الحكومة على الارتقاء بصناعة الجلود، بهدف جعل مصر مركزا استراتيجيا لصناعة الجلود ليس على المستوى المحلى أو الإقليمى فقط، إنما على المستوى الدولى، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة فى صناعة الجلود المصرية للوصول إلى منتج عالى الجودة قادر على المنافسة فى السوقين المحلى والخارجى.

ولفت إلى أن مدينة الجلود بالروبيكى التى أنشأتها الدولة تعتبر نموذجا يحتذى به فى دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية والصناعات المغذية لها، حيث يبلغ اجمالى استثمارات المدينة حتى الآن حوالى 7.2 مليار جنيه.

وقال المهندس أحمد سمير، إن المدينة تعد إحدى أهم المدن الصناعية المتخصصة المصممة، وفق أحدث النظم العالمية التى تراعى المعايير البيئية، حيث تتضمن الأهداف العامة للمشروع زيادة القدرة الإنتاجية من الجلود المدبوغة من 100 مليون قدم مربع سنويا إلى 300 مليون قدم مربع سنويا، بالإضافة إلى رفع إنتاجية العامل من 60 قدما مربعا يوميا إلى المعدل العالمى البالغ 250 قدما مربعا يوميا من خلال تدريب العمال بالمراكز التكنولوجية الموجودة بالمدينة، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية جديدة، وزيادة القدرات التنافسية لمنتجات الجلود، وتوفير 20 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة.

وأضاف أن المدينة مقامة على مساحة 506 أفدنة، بالإضافة الى مساحة 282 فدانا لمحطات الصرف والمياه التى تخدم المدينة، لافتا إلى أن إقامة المدينة جاء فى إطار الخطة التى وضعتها الوزارة طبقا للتوجيهات الرئاسية للحد من العشوائيات بنقل المصانع والورش الصغيرة على مستوى الجمهورية والتى تبلغ 13 ألفا و300 ورشة فى منطقة الموسكى وباب الشعرية.

وتابع أن تم حتى الآن الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالى 213 وحدة إنتاجية لنحو 195 مستثمرا على مساحة 176 فدانا، وتم نقلها من منطقة مجرى العيون بتكلفة قدرها 2.2 مليار جنيه، وكذا الانتهاء والتخصيص لكافة مصانع الغراء للمنتقلين من مجرى العيون والتخصيص لعدد 40 مصنعا بتكلفة قدرها 180 مليون جنيه على مساحة 18 فدانا.

وواصل أنه تم أيضا الانتهاء من التخصيص لمدابغ المرحلة الاستكمالية لعدد 101 صانع بمسطحات 22 فدانا بإجمالى تكلفة 300 مليون جنيه، وإتاحة أراض مرفقة تبلغ 100 فدان مخصصة للصناعات التى تخدم قطاع صناعة الجلود.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من إنشاء 100 مصنع على مساحة 89 فدانا، وفقا للتوجيهات الرئاسية، وذلك لإتاحة بيئة مواتية لصناعة المنتجات النهائية من أحذية وشنط وملابس جلدية لسد الفجوة بين الاستيراد واحتياجات السوق المحلى، وهذه المنطقة مكتملة تماما، حيث يوجد بها 100 مصنع بمساحات تتراوح بين 1000 و4000 متر مربع و68 وحدة إنتاجية صغيرة بمساحة 120م، بالإضافة الى مركز تكنولوجى ومركز تدريب ومناطق تجارية ومخازن لوجستية، وذلك باستثمارات تخطت 2.9 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه جار عمل تأهيل توسعات محطات المعالجة بتكلفة 1.6 مليار جنيه لاستيعاب كامل صرف المدينة.