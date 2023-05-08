توريد 94 ألف طن قمح للشون والصوامع بمحافظة البحيرة

جدة - نرمين السيد - وأكدت بلبع - فى بيان اليوم الإثنين - أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانتظام موسم حصاد وتوريد القمح، حيث أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام تبلغ 335 ألفًا و830 فدانًا، بينما بلغ إجمالى عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة استيعابية تتجاوز 627 ألف طن، حيث أنها كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام.

وأضافت أن المحافظة تعد من المحافظات الواعدة زراعيًا وحققت مراكزًا متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضى، مشددة على المراجعة الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليمها للمزارعين.

وأوضحت أن مديريتى التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن قامت بمعاينة مواقع استلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع.

ولفتت إلى أن أعمال لجان استلام القمح بالشون والصوامع تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر مساءً فى الشون والصوامع المجهزة بالإنارة.