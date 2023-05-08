من معبر قسطل: مصر تقدم الخدمات لكل الوافدين من السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 06:30 مساءً - قال مصطفى عبدالفتاح، موفد "القاهرة الإخبارية" من معبر قسطل، إنَّ وفدًا من منظمات أممية ومؤسسات دولية يزور معبر قسطل البري في مصر، لتفقد الأسر النازحة من السودان، جراء الاشتباكات التي وقعت بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.

وأضاف خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أنَّ الدولة المصرية تقدم الخدمات لكل الوافدين من السودان، كما تقدر المنظمات الدولية الدور الذي تقدمه جمهورية مصر العربية للنازحين.

وأوضح أنَّ معبر "قسطل" يقدم الخدمات والدعم لجميع الجنسيات من كل دول العالم القادمة من السودان، والتي تفضل العبور إلى مصر.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.