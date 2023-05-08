اليونيسيف تشكر الحكومة المصرية علي جهود تسهيل عملها بمعبر قسطل البرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 06:30 مساءً -

قامت السفيرة نيفين الحسيني، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين، يرافقها جيريمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر، ووفد الأمم المتحدة بزيارة ميدانية لمعبر قسطل البري على الحدود المصرية السودانية.

وصرح جيريمي قائلاً: "نحن هنا على الحدود لنوفر الخدمات الصحية ومياه الشرب، وكذلك دورات المياه المتنقلة وأدوات العناية الشخصية والدعم النفسي الاجتماعي، وقد توافد على الحدود المصرية السودانية الآلاف من الأسر النازحة الذين تعرضوا إلى ظروف قاسية جداً حتى وصلوا إلى الحدود".

وأضاف: "مدينة الخرطوم تبعد ما يقرب من 1000 كم والرحلة خطرة وشاقة، والوضع في السودان كارثي فيجب علينا تقديم الخدمات العاجلة للأطفال والأسر النازحة وبالفعل نحن موجودين هنا."

وفي سياقٍ متصل، ثمن جيريمي الجهود التي تقودها الحكومة المصرية، قائلاً نشكر الحكومة المصرية على الاستجابة السريعة وتسهيل عملنا على الارض، وأود أيضاً أن أشكر الهلال الأحمر المصري على ما يقوموا به من جهود."