وزير الصحة يستقبل نائب وزير صحة دولة التشيك لتعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، السيد راديك بوليكار نائب وزير صحة التشيك لشؤون التشريع والقانون، بحضور اللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، بهدف بحث تعزيز أوجه التعاون بالقطاع الصحى، ووضع خطة لزيادة فرص الاستثمارات الصحية (المصرية – التشيكية)، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.





فى بداية اللقاء، ثمن وزير الصحة والسكان، جهود مسؤولى القطاعين الصحيين (المصرى والتشيكى) فى التشارك وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، مما ساهم فى الإرتقاء بنظم الرعاية الصحية بالبلدين، متطلعًا لاستمرار آفاق التعاون بين الدولتين الصديقتين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع، بحث سبل التعاون فى مجال توطين الصناعات الطبية، والتى تشمل المستلزمات والأدوات والأجهزة الطبية الحديثة، مع تعزيز التعاون فى مجال البحوث العلمية بمجال الصناعات الطبية، حيث وجه الوزير، بضرروة الاستفادة من خبرات الدولتين بهذا الملف، مع صقل المهارات الفنية للعاملين بمجال الصناعات الطبية، من خلال الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة بهذا الشأن.

وأضاف ان الاجتماع تطرق إلى بحث فرص استثمار الشركات التشيكية العاملة بالصناعات الطبية داخل مصر، مع ضرورة تسهيل الفرص الاستثمارية وتقديم سبل الدعم لضمان نجاح المشروعات الاستثمارية الطبية بمصر، علاوة على مناقشة إنشاء مصنع (مصرى – تشيكى) لتصنيع المواد الفعالة، كما بحث الطرفان الإتفاق حول إبرام مذكرة تعاون بين الجانبين بشأن نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات والأمصال.

واستكمل أن اللقاء استهدف بحث التعاون بمجال الكشف المبكر عن الأورام، وعلى رأسها سرطان الثدى وعنق الرحم، بالإضافة التعاون فى توطين الصناعات الدوائية الخاصة بعلاج الأورام السرطانية، كما اتفقا على تدشين مشروع بحثى مشترك بين الطرفين بهذا المجال.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع بحث التعاون بملف رعاية المسنين وتأهيلهم، وذلك من خلال المراكز الطبية التابعة لأمانة المراكز الطبية، حيث تم مناقشة إنشاء مركز إعادة تأهيل للمسنين (مصرى- تشيكى)، لافتًا إلى أن هيئة الشراء الموحد، قامت باستعراض إنجازاتها المتمثلة فى توطيد الشراكة المصرية التشيكية، من خلال التعاون مع شركة «Linit Group»، وهى رائدة بمجال توريد الصناعات الطبية، بالإضافة إلى تقديم مقترح حول إنشاء مصنع للأجهزة الطبية طبقًا للمعايير المتبعة بالاتحاد الأوروبى.

ومن جانبه رحب نائب وزير صحة التشيك، بالتعاون المثمر مع الجانب المصرى، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك نظام صحى قوى قادر على مواجهة الجوائح والأوبئة، مثمنًا جهود الدكتور خالد عبدالغفار فى الإرتقاء بالقطاع الصحى، مضيفًا أن البلدين يمتلكان كوادر ومهارات بشرية فائقة الجودة فى مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذلك فى مجالات الصناعات الطبية، مؤكدًا أن هذا التعاون سيؤتى بثماره قريبًا وإحداث طفرة حقيقية بالنظامين الصحيين (المصرى والتشيكى).

حضر الاجتماع، الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المبادرات العامة، والدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء،والدكتور إيهاب كمال مستشار الوزير للتعليم الطبى، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان زناتى مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور أحمد مرسى الرئيس التنفيذى لدعم صحة المرأة، وممثلين عن هيئة الشراء الموحد.