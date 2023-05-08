جدة - نرمين السيد - وجه رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، الطيار أحمد منصور، اليوم بتكريم العامل محمود أحمد عباس، الذى عثر على مبالغ مالية ضخمة معدة للتهريب خارج البلاد بمطار سوهاج الدولى، حرصًا من الشركة المصرية للمطارات على تقدير واحترام أمانة العاملين.





وتنفيذًا لهذه التوجيهات، كرّم مدير مطار سوهاج الدولى، الملاح حاتم أحمد طلحة، العامل ومنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية، بعدما سلّم مبالغ مالية ضخمة من عملات مختلفة "دولار، ويورو، وريال سعودى ودينار كويتى" تعادل قيمتها 3 ملايين جنيه مصرى، التى عثر عليها فى أكياس داخل إحدى دورات المياه بمطار سوهاج، التى كانت مُعدّة لإخراجها من البلاد بطريقة غير شرعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكريم عامل يعثر على مبالغ مالية ضخمة معدة للتهريب خارج البلاد بمطار سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.