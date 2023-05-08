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وتعد القطع الأثرية الأربع التى جرى تسليمها من القطع الأثرية الهامة التى تنتمى لعدد من الحقب المصرية المختلفة من بينها لوحة فرعونية مزينة بالرسومات الهيروغليفية، وإناء صغير من الفخار، وتمثال علوى صغير الحجم لسيدة مصنوع من الفخار، وأخيرا قطعة معروفة باسم "عمود من الجاد" تنتمى للحضارة المصرية القديمة.
وتم تسليم هذه القطع من قبل المسؤولين بمتحف تورينو لسفارة جمهورية مصر العربية فى روما تمهيدا لإعادتها إلى وطنها الأم.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية الأهمية البالغة التى توليها لملف استعادة الآثار المصرية فى إطار الخطة الوطنية لاستعادة الإرث التاريخى الأثرى والفنى المهرب خارج البلاد، مثل تلك التى تنتمى للحضارة المصرية القديمة بجميع عهودها والتى تم سرقتها أو تهريبها بطرق غير قانونية، وتخضع لقانون حماية الآثار المصرية، وكذا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية.
يأتى ذلك استمرارا للجهود الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية بالخارج، وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضارى، والدور الذى تضطلع به وزارتا الخارجية والسياحة والآثار فى هذا الصدد بالتعاون مع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية تسلم 4 قطع أثرية مستردة من إيطاليا إلى وزارة السياحة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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