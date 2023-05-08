الخارجية تسلم 4 قطع أثرية مستردة من إيطاليا إلى وزارة السياحة (صور)

جدة - نرمين السيد - سلم السفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، اليوم الإثنين، بمقر ديوان وزارة الخارجية، أربعة من القطع الأثرية المصرية النادرة التى استردتها مصر من السلطات الإيطالية من خلال السفارة المصرية فى روما، إلى وزارة السياحة والآثار.





وتعد القطع الأثرية الأربع التى جرى تسليمها من القطع الأثرية الهامة التى تنتمى لعدد من الحقب المصرية المختلفة من بينها لوحة فرعونية مزينة بالرسومات الهيروغليفية، وإناء صغير من الفخار، وتمثال علوى صغير الحجم لسيدة مصنوع من الفخار، وأخيرا قطعة معروفة باسم "عمود من الجاد" تنتمى للحضارة المصرية القديمة.

وتم تسليم هذه القطع من قبل المسؤولين بمتحف تورينو لسفارة جمهورية مصر العربية فى روما تمهيدا لإعادتها إلى وطنها الأم.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية الأهمية البالغة التى توليها لملف استعادة الآثار المصرية فى إطار الخطة الوطنية لاستعادة الإرث التاريخى الأثرى والفنى المهرب خارج البلاد، مثل تلك التى تنتمى للحضارة المصرية القديمة بجميع عهودها والتى تم سرقتها أو تهريبها بطرق غير قانونية، وتخضع لقانون حماية الآثار المصرية، وكذا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية.

يأتى ذلك استمرارا للجهود الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية بالخارج، وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضارى، والدور الذى تضطلع به وزارتا الخارجية والسياحة والآثار فى هذا الصدد بالتعاون مع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج.