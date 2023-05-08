متحدث «الصحة»: وسائل تنظيم الأسرة متاحة بالمجان فى جميع منافذ الوزارة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك قرارًا وزاريًا صدر فى 2020، ينص على طرح جميع وسائل تنظيم الأسرة، لجميع السكان مجانًا، فى جميع منافذ وزارة الصحة.





وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ ثلاثة أشهر تم توقيع البروتوكول بين الوزارة وبين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لإنشاء عيادات لتنظيم الأسرة فى المستشفيات الجامعية، وأيضًا طرح كل وسائل تنظيم الأسرة فى المستشفيات الجامعية بالمجان.

وتابع أنه منذ نحو 3 أسابيع، كانت هناك ورشة عمل للصحة الأجنبية، بحضور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وورئيس قطاع الأسرة والسكان، ورؤساء أقسام النساء والتوليد فى القصر العينى وطب أسيوط وطب الإسكندرية وطب المنيا، بهدف دعم وزيادة معدلات التردد على عيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات.

ولفت إلى أن الحديث عن التمييز بين الرجل والمرأة فى خطاب تنظيم الأسرة، انتهى من أيام إعلانات "حسنين ومحمدين"، لكن الخطاب اليوم يتحدث عن تنمية الأسرة المصرية، والحياة الكريمة للمواطن المصرى وتحسين الخصائص السكانية، التى تحدد سن الإنجاب مراعاة لصحة المرأة والطفل، والتحذير من الإنجاب المبكرة، واختيار الوسيلة المثلى للإنجاب.

وذكر أن هناك اجتماع قريب جمع وزير الصحة والسكان مع وزير التنمية المحلية، لمناقشة قضية الزيادة السكانية، مُشددًا على أن القضية لم تعد إنجاب طفل أو أكثر، بل أصبحت كيف يحيا الأبناء والأسرى بشكل يؤمن لهم الحياة الكريمة.