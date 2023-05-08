محافظ القليوبية يوجه بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، رئيس مدينة بنها بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات بشكل دائم، والعمل على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، واستعادة المظهر الحضارى والانضباط لشوارع المدينة، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة وافتراش الباعة الجائلين الطريق العام.





جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية الميدانية، لمتابعة أعمال المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة بنها، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات ودفع الأعمال للانتهاء منها، وفق الجداول الزمنية المعلنة.

واستهل المحافظ، جولته، بتفقد أعمال المرحلة الثالثة "ج" من مشروع "ممشى أهل مصر" بمدينة بنها، والذى يشرُف على تنفيذه جهاز القاهرة الإسلامية الفاطمية، والذى يبلُغ طوله 550 مترا بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاءً بنادى الشرطة، واستكمال أعمال المنطقة المتبقية أمام نادى الشرطة، حيث تم إضافة بعض التعديلات لتصحيح مسار الممشى، بما يتناسب هندسيا وإنشائيا مع طبيعة التربة فى تلك المنطقة، حيث وجه المحافظ بالانتهاء من الدراسات اللازمة والتنسيق مع وزارة الرى ونادى الشرطة واستكمال الأعمال للانتهاء من المرحلة وتسليمها بالكامل.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير شارع "فريد ندا" المرحلة الثانية، حيث تفقد أعمال إنشاء الجزر الوسطى والجزر الجانبية للطريق، ووجه بعمل شبكة رى وتجهيز أماكن لزراعة الأشجار بالجزر الوسطى للاستفادة منها، لتضيف مظهرا حضاريا بمدخل مدينة بنها، كما تفقد الحديقة الموجودة بمدخل مدينة بنها والجارى تمهيدها وتسويتها لتحويلها إلى حديقة نموذجية تليق بمدخل المدينة، حيث تم الانتهاء من تصميم "اللاند سكيب" واللوحات الهندسية، وسيتم البدء فى تنفيذ التصميم فور الانتهاء من أعمال التمهيد والتسوية.

كما تفقد محافظ القليوبية أعمال إنشاء النافورة أمام نقطة الارتكاز الأمنى، مشددا بدفع الأعمال بها وتسليمها لاكتمال المشروع بالكامل بشارع "فريد ندا"، موجها بضرورة مراعاة أعمال العزل الخرسانى لجسم النافورة بالكامل والالتزام بالمواصفات القياسية المتفق عليها بالمقايسة.

ووجه "الهجان" بسرعة الانتهاء من تركيب كشافات الإنارة على الأعمدة التى تم تركيبها، لسهولة الرؤية للحفاظ على أرواح المواطنين.