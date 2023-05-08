اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة خطة عمل الجلسات والمحاور المختلفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 08:24 مساءً - بدأ منذ قليل، الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة جدول وخطة عمل الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم للمحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واللجان الفرعية التسع عشرة المتفرعة عنها.

وكانت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، التى أصدرها مجلس الأمناء، أكدت أن تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضـاء مجلس الأمناء الحاضرين، ثم لمقدمي المقترحات، ثم للمدعوين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع، وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة العدالة والتنوع في توزيع الكلمات قدر الإمكان.

وأشارت إلى أن يكون لكل جلسة جدول أعمال يتم الإعلان عنه، ولا تجوز المناقشـة في موضـوع خارج جدول الأعمال إلا بعد موافقة رئيس الجلسة، وأنه في هذه الحالة لا تجوز مناقشة هذا الموضوع إلا بعد الانتهاء من جدول الأعمال.

وجاء في المدونة: "يعرض رئيس الجلسة الموضوع المطروح للنقاش، ويكون الكلام من الحاضرين بطلب يقدم للرئيس، لا يجوز البدء في الحديث إلا بعد أن يؤذن للمتكلم في ذلك، ولا يجوز رفض منح إلا لأسباب تتعلق بمخالفة أحكام اللائحة المنظمة لمجلس الأمناء أو لمدونة السلوك والأخلاقيات، لا يجوز للمتكلم أن يتجاوز الوقت المحدد له للكلام، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الكلمة عشر دقائق، ولا أن يتكلم الشخص نفسه أكثر من مرتين، إلا إذا أذن رئيس الجلسة، وكانت مصلحة النقاش الملحة تقتضي ذلك".