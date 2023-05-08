رئيس جامعة جنوب الوادى: التحول الرقمى أصبح من متطلبات العصر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، أن التحول الرقمى أصبح من متطلبات العصر خاصة وأنه يوفر الوقت والجهد للفرد والمؤسسة معا، بالإضافة إلى أنه يسهم فى خفض معدلات الفساد، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن مركز التحول الرقمى مستمر فى إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى من داخل الجامعة، وكذا الراغبين فى الحصول على شهادة التحول الرقمى من خارج الجامعة.





من جانبه أشار مدير مركز التحول الرقمى بجامعة جنوب الوادى الدكتور محمد عبد الصبور إلى أن المركز يواصل عقد الاختبارات الإلكترونية بما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التحول الرقمى، وتم إجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمى لـ "103" متدربين من الباحثين " دبلوم- ماجستير- دكتوراه " من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى من داخل الجامعة وخارجها، ضمن المجموعة رقم "109"، وذلك بعد التدريب على برامج التحول الرقمى المستوى المحدَّث من قِبل المجلس الأعلى للجامعات. من جهة أخرى أكد نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب الدكتور بدوى شحات، حرص الجامعة برئاسة الدكتور يوسف غرباوى على توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات بالمدن الجامعية للإقامة والاستذكار وممارسة الأنشطة الطلابية. جاء ذلك خلال تفقده اليوم الإثنين المدن الجامعية للطالبات بمقر الجامعة بقنا. وتابع نائب رئيس الجامعة حسن سير العمل بمختلف الوحدات بالمدن الجامعية حيث تفقد قاعات الطعام والمطبخ وتابع جودة طهى الوجبات وجودتها واستفسر نائب رئيس الجامعة من الطالبات على مستوى الخدمات المقدمة ومدى كفاءة المرافق المختلفة بالمدينة الجامعية.

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