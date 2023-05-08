الريال ضد مان سيتي.. جوارديولا يستدعى القوة الضاربة لقائمة أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 09:30 مساءً - استدعى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي القائمة التي توجهت إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمواجهة ريال مدريد في العاشرة من مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي التي غادرت الى إسبانيا وفق الموقع الرسمي للستيزنز كالتالي:

"كايل ووكر، روبين دياز، كالفين فيليبس، جون ستونز، إيلكاي جوندوجان، إيرلينج هالاند، جاك جريليش، إيمريك لابورت، رودريجو، ستيفان أورتيجا مورينو، كيفين دي بروين، جوليان ألفاريز، برناردو أكيرسون، سيرجادري جوميز، مانويل أكيرسون، سكوت كارسون، فيل فودين، كول بالمر، وريكو لويس".

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اختيار البرتغالي أرتور سواريس لإدارة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي التى تقام على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويلتقي فريق ريال مدريد مع فريق مانشستر سيتي الثلاثاء المقبل فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتوج ريال مدريد بطلا لكأس الملك، للمرة 20 في تاريخه، بعد الفوز بنتيجة 2-1 على أوساسونا مساء أمس، السبت، وعزز ريال مدريد مركزه الثالث، كأكثر الأندية تتويجا بلقب كأس ملك إسبانيا، بعد برشلونة صاحب الرقم القياسي برصيد 31 لقبا، ثم أتلتيك بيلباو بـ23 لقبا.

وفي سياق متصل رد فلورينتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد ، لأول مرة على أنباء رحيل المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقيادة منتخب البرازيل. وقال بيريز عقب تتويج ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا، "نحن سعداء جدا بأنشيلوتي، لا أريد أن أسمع عن ذلك ارتباطه بالبرازيل، ويوجد عام متبقى فى عقده".

فيما قال أنشيلوتي فى تصريحاته عقب المباراة، "قلت عدة مرات، عقدى مع ريال مدريد مستمر حتى 2024".

وارتبط اسم أنشيلوتي في الأشهر الأخيرة بتولي تدريب المنتخب البرازيلي، حيث يعد المرشح المفضل للاتحاد البرازيلي.