باتشيكو يستبعد إبراهيم عادل من مواجهة بيراميدز أمام الإسماعيلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 09:30 مساءً - قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز استبعاد إبراهيم عادل لاعب وسط الفريق من القائمة التي تخوض مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع الإسماعيلي في السابعة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشعر اللاعب بآلام في العضلة الخلفية بعد الانتهاء من المران الأخير بملعب الدفاع الجوي، وبعد العرض على الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مصطفى المنيري بالتنسيق مع المدير الفني تقرر استبعاده.

وقرر المدرب ضم عبد الله مجدي بدلا من إبراهيم عادل في قائمة المباراة.