انت الان تتابع خبv سد النهضة.. خوف وقلق من حدوث زلازل بعد امتلائه “بالتفاصيل”والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، عن الخوف والقلق بشأن ملء سد النهضة، وجاء ذلك من خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتي الذي يتم إذاعته على قناة صدى البلد، وقال بإن المنطقة الإثيوبية هي منطقة زلازل، وبالأخص إنها توجد في منطقة النشاط الزلزالي.

الخوف من حدوث زلزال بعد ملء سد النهضة

وأوضح عباس شراقي، من خلال تصريحاته، بأن الزلزال قد حدث في شهري يناير وديسمبر الماضي، وحتى الآن يكون زلزال متوسط، أما بالنسبة للزلزال الأقوى قد يحدث في أي وقت، ولكن الخوف بأن يحدث بعد ملء سد النهضة.وأضاف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، بأن سد النهضة به 13.5 مليار متر مكعب في الوقت الحالي، ويكون ذلك من أصل 74 مليار متر مكعب من المياه، وقال بأن القلق يكون بعد ذلك في وجود فوالق ونشاط زلزالي بتلك المنطقة.

وضع تركيا والزلازل الأخيرة في الحسبان

واستكمل كلامه وقال، بان الخطورة عندما يمتلئ السد بتلك الكمية من المياه، في منطقة بها فوالق وتشققات، وبالتالي قد يحدث زلازل، ويهدد شعب بأكمله.

كما إنه يجب بأن يضعوا تجربة تركيا أمامهم وبالأخص بعد بناء سدود جنوب الأناضول، وما حدث في تركيا بسبب الزلازل الأخيرة، وكان من المحتمل بأن يحدث انهيار أحد السدود وحدوث طوفان.