التعليم: إتاحة أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية بالمدارس فى هذا التوقيت

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاءها من إعداد أرقام جلوس طلاب شهادة الدبلومات الفنية وتسكينهم على اللجان التى سيؤدون الامتحان فيها، مشيرة إلى أنه سيتم تسيلم أرقام الجلوس إلى مندوبى المدارس يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 مايو 2023.





وقالت الوزارة فى بيان، اليوم الاثنين، إن الطلاب سيكون بإمكانهم تسلم أرقام جلوسهم اعتبارا من الخميس الموافق 11 مايو 2023.

ويبلغ عدد طلاب التعليم الفنى المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام الدراسى 2022/2023، 760 ألف طالب وطالبة بكل النوعيات: صناعى، زراعى، تجارى وفندقى، إضافة إلى 1788 طالبا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويؤدى الطلاب الامتحانات فى 525 مادة عملية ومعملية، أما عدد مواد الامتحانات التحريرية للتخصصات المختلفة فيصل إلى 1336 مادة.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023، يوم السبت الموافق 20 مايو الجارى للمواد العملية والمعملية، ثم تنطلق امتحانات المواد التحريرية يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 وتستمر حتى الخميس الموافق 8 يونيو 2023، ثم يتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023 وحتى الجمعة