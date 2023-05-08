تعليم قنا: إعداد 27 قاعة لاستقبال وتدريب 30 ألف معلم

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، الدكتور محمد السيد، عن تخصيص 27 قاعة لاستقبال وتدريب المعلمين لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل بكل إدارة تعليمية من الإدارات التسع.





وأوضح وكيل الوزارة -فى تصريح اليوم الاثنين - أن مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض بنين تستقبل مرشحى إدارة قنا التعليمية، وقاعة مدرسة قفط الثانوية المشتركة مرشحى إدارة قفط التعليمية وقاعة مبنى ديوان إدارة فرشوط التعليمية أبناء مركز فرشوط، ومدرسة الثانوية بنين بنجع حمادى لأبناء مركز نجع حمادى ومركز التنمية المهنية النموذجى لأبناء مركز دشنا ونقادة الثانوية بنات لأبناء مركز نقادة وقوص الثانوية بنين لأبناء مركز قوص ومدرسة أبوتشت الثانوية بنات لأبناء مركز أبوتشت والوقف الإعدادية لمرشحى مركز الوقف. وأضاف أن التدريب الذى تنظمه إدارة التدريب بالمديرية سيقام بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية لتدريب المعلمين وتوجيه عام التربية الرياضية المعنى بالتأهيل البدنى ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين، وسيهدف كذلك إلى تعزيز مهارات التواصل.

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