محافظ الدقهلية: الدولة تعمل على تمكين الصيادين اقتصاديا والنهوض بأسرهم

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الدولة تعمل على تمكين الصيادين اقتصاديا والنهوض بأسرهم من خلال توفير برامج وتدخلات تحت شعار بالوعى مصر بتتغير للأفضل لرفع مستوى الوعى لديهم لتحقيق التنمية المستدامة للأسر والأفراد فى هذا المجتمع المحلى.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الإثنين مع ممثلى المكتب الاستشارى كيه اند ايه ديزانيز عقب إنهاء إجراءات التعاقد معهم، لبحث سبل إعداد التصميمات اللازمة لتطوير الواجهة المائية لبحيرة المنزلة فى حضور أحمد الضوينى رئيس قسم التخطيط العمرانى بالمكتب، وسلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وباسم الشريف مدير مكتب المحافظ، ومحمد حمص مدير إدارة تطوير بحيرة المنزلة والثروة السمكية.

وأكد الدكتور "مختار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بإعادة تأهيل وتطوير كافة البحيرات لتنمية الثروة السمكية وتوفير فرص عمل للشباب وإقامة مشروعات قومية على البحيرات لخدمة الصيادين والمواطنين وإتاحة متنفس ترفيهى على هذه البحيرات، منها "إنشاء كورنيش على البحيرة بطول 3 كيلو مترات - انشاء مرسى لمراكب الصيد - إنشاء محطة لتموين السيارات - إنشاء سوق حضارى للأسماك والخضار والفاكهة - إنشاء مجمع مواقف - إنشاء مناطق ترفيهية ومسطحات خضراء - إنشاء ورش لصناعة مراكب الصيد - إنشاء مصانع ثلج - انشاء مصانع لمستلزمات الصيد بكافة أنواعها.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية على المستثمرين بنظام الشراكة وحق الانتفاع لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع المستثمرين على الاستثمارات فى مجال التصنيع.

يذكر أنه سبق وتم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الدقهلية ووزارة التضامن الاجتماعى بشأن التمكين الاقتصادى لصيادين بحيرة المنزلة.