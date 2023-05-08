على جمعة لـ"قناة الناس": المشاحنات والمشاجرات بين الأزواج قلة دين وأدب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 11:24 مساءً - قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، إن المشاحنات والمشاجرات بين الأزواج والتى يكشف على إثرها أسرار البيوت، تعتبر قلة دين وأدب، مشددا على ضرورة الدعاء دائما "يا رب هدى البال واصلح الحال".

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس" المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأثنين: "الأمور لا تحل بهذه الطرق، وبعدين المرأة فى الحقيقة هى مكون من أمرين صفات خلقية زى الحمل والرضاعة، وصفات تانية بيئية وأخلاقية، الراجل والست اللى قاعدين فى الغابة، بيئتهم وتصرفاتهم تختلف عن الست والراجل المتعلمين".

وتابع: "زمان كان الست يعنى أقل حظا فى التعلم من الراجل ومكنش لها إلا بيت زوجها والحكاية بتاعتها وتكون فرحانة إنها تجيب لها 10 أو 15 عيل، يخدموها، ولا تروح وتشتغل ولا احتكت بأى أمر، ومفيش عندها خبرة، شوف فى أدبياتنا القديمة الأميرة ذات الهمة، شوف ومكنتش نصف المجتمع ولا رايحة تتعلم ولا راحت تأخد مناصب ".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.