المدارس اليابانية: التواصل مع الطلاب والمعلمين نهاية مايو لإجراء المقابلات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت إدارة المدارس، فى منشور عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، أن التواصل سيكون من خلال الهاتف أو البريد الإلكترونى..

وأغلقت المدارس المصرية اليابانية، باب التقديم لطلاب المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى 2023/2024، وكذلك المعلمين الراغبين فى الالتحاق بالمدارس، يوم الجمعة الماضى الموافق 5 مايو الجارى، بعد مد فترة التقديم التى بدأت يوم الأحد الموافق 2 أبريل الماضى للطلاب، و16 مارس الماضى للمعلمين.

المدارس المصرية اليابانية

وتعد المدارس المصرية اليابانية تجربة فريدة بدأتها وزارة التربية والتعليم اعتبارا من العام الدراسى 2018/2019، تقوم على تطبيق النموذج اليابانى من الأنشطة التعليمية "توكاتسو"، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتى ترتكز على بناء شخصية الطفل المتمثلة فى سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته، بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.

ومن أهم خصائص النظام التعليمى فى اليابان، هو الاهتمام ليس فقط بالمستوى الأكاديمى للطالب وقدراته التحصيلية، لكن الاهتمام أيضا بمهاراته الاجتماعية ليصبع عضوا مسؤولا فى المجتمع، لذا يتم تصميم المناهج القومية لتشجيع ما يسمى بـ"متعة الحياة"، والذى يهدف إلى التنمية الشاملة للطفل من خلال 3 ركائز أساسية هى: القاعدة الأكاديمية الصلبة المتمثلة فى المعلومات والمعرفة الأساسية والقدرة الذاتية على التعلم والتفكير، والصحة الجسماية والعقلية، والشخصية السوية من خلال السيطرة على الذات وتعلم مهارات العمل الجماعى والتعاطف وفهم الآخر، كما تم تصميم المدارس على مساحات واسعة توفر للطلاب بيئة تعلم أفضل وتسمح لهم بممارسة الكثير من الأنشطة.

وخلال العام الدراسى 2023/2024، يتم توزيع الطلاب على 51 مدرسة مصرية يابانية موزعة على 26 محافظة.

والمدارس المصرية اليابانية هى مدارس حكومية بمصروفات، الدراسة فيها ممتدة من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، ويدرس فيها المنهج الدراسى المصرى الجديد "2.0" باللغة الإنجليزية، إضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية.

ويشترط للتقديم أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية من أبوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إضافة إلى شرط السن فى أول أكتوبر.

كما يشترط إقامة الطفل فى المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافى القريب المتقدم له حفاظا على سلامة وراحة الطلاب، ولا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مسوى المدارس المصرية اليابانية