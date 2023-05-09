محافظ الجيزة يطمئن على الأعمال الجارية فى هذه المنطقة (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد، محافظ الجيزة، منذ قليل، جولة ميدانية مسائية؛ لتفقد جهود رفع كفاءة الإنارة، وحالة النظافة، وأعمال رفع المخلفات، نواتج أعمال التطوير، فى عدد من الطرق بنطاق مركز ومدينة كرداسة.





وشملت جولة المحافظ تفقد محور المهندس شريف إسماعيل "الطريق الأبيض سابقا"، بالإضافة إلى الوصلة بين محور 26 يوليو، ومحور شريف إسماعيل، والطريق الدائرى ومحور المنصورية. وخلال الجولة، أكد المحافظ على ضرورة الحفاظ على الحالة العامة للطرق، وما تم تنفيذه من أعمال تطوير، ورصف ورفع كفاءة؛ لضمان ظهورها بالشكل الحضارى اللائق. وشدد على رئيس مركز كرداسة بمتابعة تنفيذ الحملات الدورية على مدار اليوم؛ لتحسين منظومة النظافة، ومتابعة مشروعات الرصف والتطوير الجارى تنفيذها لسرعة الانتهاء منها. رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس، السكرتير العام ومحمد نور، السكرتير المساعد، وخالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة.

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