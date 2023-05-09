الأرصاد تزف بشرى عن طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد أن هناك استقرارا فى الأحوال الجوية، اليوم على كافة الأنحاء؛ حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ولفتت إلى أنه تبقى الظاهرة المؤثرة اليوم هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ماتنقشع.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.