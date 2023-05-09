الإفتاء: الشرع الشريف حذر من الإهمال فى العمل

جدة - نرمين السيد - قالت دارالإفتاء المصرية، إن إهمال الموظف أو العامل فى عمله المُكَلّف به والتقصير فيه يُعدُّ خيانةً للأمانة، ومِن جملة الغِشِّ والمَكْر والخِدَاع؛ لأنه مؤتمن على العمل الذى كُلِّف به وفُوِّض إليه، وعدم تأديته على الوجه المطلوب منه -مع أخذه الأُجرةَ عليه- من التَّعدِّى غير الجائز.





وأوضحت، أنه هو أيضًا مخالفة يخضع تقييمها للسلطة الإدارية، وإنه إذ يُشدَّد فى تأديب المُقَصِّر ومُؤاخذته، فإنه يُنْصَح بإثابة الموظف أو العامل حال إخلاصه وبذل الجهد وتفانيه فى أداء عمله.

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