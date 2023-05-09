الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من الموقع أن يكون هناك ارتفاعا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاب بدءا من يوم الأربعاء المقبل بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

وذكرت الأرصاد تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء، حيث لفتت إلى أن هناك استقرارا فى الأحوال الجوية، على كافة الأنحاء؛ حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ولفتت الأرصاد إلى أنه تبقى الظاهرة المؤثرة اليوم هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ماتنقشع.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.