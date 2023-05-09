وزير التعليم: تم استحداث مناهج جديدة لـ بناء الإنسان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، على هامش مشاركته فى المنتدى العالمى للتعليم 2023 بالعاصمة البريطانية لندن، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين.

واستعرض الدكتور رضا حجازى أهم ملامح تطوير التعليم فى مصر، حيث أكد أن مصر لديها 25 مليون طالب وطالبة داخل منظومة التعليم، وأن الدولة المصرية تركز على بناء الإنسان المصرى، وتطوير التعليم من خلال التنسيق المتكامل بين مختلف الوزارات المعنية.

وشدد على أن التعليم قضية مجتمعية، وأنه تم بناء مناهج جديدة قائمة على إنتاج المعرفة والمناهج المتكاملة، والتركيز على النواحى الشخصية، والمهارات الحياتية، والتعلم مدى الحياة، والتركيز على المفاهيم الكبرى، لإعداد طالب قادر على التفكير والابداع.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تطوير مناهج الصف الخامس الابتدائى، ويتم حاليا، تطوير مناهج الصف السادس الابتدائى، لافتا إلى أنه يتم حاليا، وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، مؤكدا فى هذا الإطار أن المناهج المصرية ذات ملامح دولية.

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن التعليم فى وجود المعلم يؤثر فى إنتاج المعرفة وتنمية الابداع، وهو ما تركز عليه الوزارة فى استراتيجيتها لتطوير منظومة التعليم عبر عديد من المحاور.

ولفت رضا حجازى إلى أن عدد مدارس التعليم الثانوى فى مصر يبلغ 2500 مدرسة، وجميعها مجهزة بالبنية التكنولوجية، كما تم تسليم الطلاب أجهزة التابلت ووضع المناهج عليها، فضلا عن دور التابلت فى توفير مصادر المعرفة المتعددة، بالإضافة إلى توفير مصادر أخرى؛ مثل المنصات التعليمية، وحصص المشاهدة لقنوات مدرستنا، بجانب الروابط الإلكترونية الخاصة بالمناهج.