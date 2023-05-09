بدء التقديم لطلاب الشهادات المعادلة بالجامعات الخاصة والأهلية اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى، فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023/2024، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري.





ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة فى العام الماضي،وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الانترنت. ووافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التى يرغب فى الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب فى شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب. كما وافق المجلس على تغيير مسمى كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الأهرام الكندية لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

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