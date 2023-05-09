دراسة لتقييم الأثر البيئى والاجتماعى لمشروعات تطوير مطار الغردقة الدولى

جدة - نرمين السيد - ويتبنى المشروع فكرة المبانى الخضراء والمطارات الذكية بالبعد العلمى حيث يجمع بين مفهومى التجرد البيئى والذكاء الاصطناعى فى تشغيل المطارات.

جاء ذلك انطلاقا من حرص الشركة المصرية للمطارات بالمحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية.

جدير بالذكر أن الشركة اعتمدت فى هذه الدراسة على مواردها الذاتية بالكامل من خلال الكوادر البشرية المدربة وأيضا استخدام أنظمة الرصد البيئى الذاتى المتاحة لديها.

وعلى ذلك يقوم فريق العمل من الشركة والمطارات بعمل قياسات ميدانية فى مواقع العمل المجاورة للمطار على اختلافها من مناطق سكنية، مدارس، فنادق، مستشفيات و مناطق غير مأهولة لقياس مستويات الضوضاء وملوثات الهواء، بالإضافة إلى حصر مرورى ميدانى لمدينة الغردقة بالكامل والمناطق المؤدية إلى المطار.

وتعد هذه الدراسة تجربة مميزة و أيضآ فرصة لتطوير العامل البشرى و نقل الخبرات بين فرق العمل المختلفة بأقل تكلفة مالية ممكنة.