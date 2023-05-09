مصر والأمم المتحدة توقعان إطار شراكة للتعاون من أجل التنمية المستدامة اليوم

جدة - نرمين السيد - يشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اليوم الثلاثاء، حفل توقيع إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027.





ويوقع إطار الشراكة وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط والممثلة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر إيلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسى لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة. وينظم هذا الإطار المشروعات التنموية التى تسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر فى تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتى تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

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