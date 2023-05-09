طقس الثلاثاء.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بينما تكون البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة العظمى الصغرى القاهرة 28 17 العاصمة الإدارية 28 17 6 أكتوبر 28 17 بنهـا 28 18 دمنهور 27 18 وادى النطرون 27 17 كفر الشيخ 27 18 المنصورة 28 17 الزقازيق 28 18 شبين الكوم 28 18 طنطا 27 18 دمياط 24 18 بورسعيد 24 17 الإسماعيلية 29 18 السويس 28 17 العريش 23 17 رفح 23 16 رأس سدر 30 20 نخل 27 12 كاترين 23 8 الطور 31 21 طابا 28 18 شرم الشيخ 31 22 الإسكندرية 24 16 العلمين الجديدة 24 15 مطروح 22 16 السلوم 25 17 سيوة 27 18 رأس غارب 30 21 الغردقة 30 21 سفاجا 29 20 مرسى علم 30 21 شلاتين 32 22 حلايب 28 20 أبو رماد 30 21 رأس حدربة 30 20 الفيوم 28 18 بنى سويف 28 18 المنيا 29 16 أسيوط 29 17 سوهاج 30 18 قنا 32 20 الأقصر 32 19 أسوان 33 21 الوادى الجديد 31 18 أبوسمبل 32 20

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