أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مساءً، حفل توقيع إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027.

القاهرة

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تنفيذ التدريب الذهنى والبدنى للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، ولمدة ثلاثة أيام، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية.

القاهرة

يستكمل حزب "مستقبل وطن" المرحلة الثانية لفعاليات الملتقى التدريبى لتعزيز قدرات قيادات وكوادر الحزب.

القاهرة

يطلق مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى" المرحلة الثانية من مشروع "سويتش ميد" فى مصر، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والمدير التنفيذى لسيدارى الدكتورة نادية مكرم عبيد، وممثلى المفوضية الأوروبية فى مصر وممثلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

الإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، عرضًا خاصًا للفيلم الأمريكى "جيرميا جونسون"، ضمن عروض نادى الإبداع السينمائى، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

القاهرة

تعقد لجنة المرأة بنقابة الصحفيين اجتماعًا، بمقر النقابة، مع الزميلات الصحفيات، فى السادسة مساءً، لمواصلة النقاشات وتلقى المقترحات بشأن اللجنة.

القاهرة

يُقام حفل افتتاح بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات، فى السادسة مساءً، بصالة الأمير عبد الله الفيصل فى مقر النادى الأهلى بالجزيرة.

القاهرة

يواجه فريق الزمالك نظيره بروكسى فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر لكرة القدم، باستاد القاهرة الدولى.

القاهرة

يواجه فريق الإسماعيلى نظيره بيراميدز، ضمن الجولة الـ24 من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، فى السابعة مساءً.

الإسكندرية

يواجه فريق الاتحاد السكندرى نظيره السكة الحديد، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر لكرة القدم.

القاهرة

يزور وفد فلسطينى، برئاسة أحمد سعيد التميمى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث الآليات العربية المناسبة لإطلاق حملة "من أجل فلسطين".

بوجمبورا

تستضيف بوروندى فعاليات المؤتمر الوزارى الثالث رفيع المستوى بشأن دور الحكومات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية فى دعم الأجندة الخاصة بالشباب والسلام والأمن فى منطقة شرق أفريقيا، ويستمر حتى 12 مايو الجارى، فى العاصمة البوروندية بوجمبورا.

جاكرتا

تعقد القمة الـ42 لرابطة أمم جنوب شرق آسيا "آسيان" فى إندونيسيا، وتستمر حتى 11 مايو الجارى، لمناقشة محاولات تعزيز مؤسسات الآسيان، وصياغة رؤية آسيان لما بعد عام 2025، فضلًا عن التطورات فى ميانمار.

كييف

تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العاصمة الأوكرانية كييف.

برلين

تعقد وزارة الخارجية الألمانية منتدى الرياح البحرية فى بحر البلطيق، لمناقشة قضايا أمن الطاقة فى سياق "المشهد الجيوسياسى المتغير فى أوروبا".