جدة - نرمين السيد - وذلك استكمالا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالمشاركة فى كافة المعارض الدولية. ويعد معرض الطاقة الشمسية المتجددة ثانى معرض يشارك فيه قطاع التسويق والمعارض التابع لوزارة الإنتاج الحربى، حيث ستقوم شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) بعرض أحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع فى مجال (ألواح طاقة شمسية بقدرات مختلفة، كشافات ليد مختلفة القدرات، شاشات "سمارت")؛ لاستعراض إمكانيات الشركة التكنولوجية فى هذه المجالات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإنتاج الحربى تشارك فى معرض الطاقة الشمسية المتجددة SOLAR SHOW 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.