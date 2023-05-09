وزير الرى: تنفيذ 3224 عملا مساحيا بمواقع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا؛ لمتابعة أهم الأعمال والأنشطة التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك بحضور كل من المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، والمهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير.





واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الأعمال التى تقوم بها هيئة المساحة فى مجال حصر وتحديد الأملاك، وموقف أعمال الرفع المساحى التى تُشارك بها الهيئة فى العديد من المشروعات.

ووجه الدكتور سويلم، باستمرار التنسيق القائم بين الهيئة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية.

وأكد الدكتور سويلم، على السعى لتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التى تقدمها الهيئة للجمهور، مع دراسة التوسع فى تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التى تتميز بها الهيئة، مع العمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات التى تٌسهم فى تطوير أداء العمل، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسى وفنى الهيئة خاصة فى ظل الخصوصية التى تتمتع بها أعمال الهيئة.

وصرح الدكتور سويلم، أن هيئة المساحة شاركت وتشارك فى العديد من المشروعات القومية الكبرى من خلال تنفيذ أعمال الرفع المساحى لهذه المشروعات مثل مشروع تنمية جنوب الوادى، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام، ومشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، ومشروعات النقل المختلفة مثل (الطريق الدائرى الإقليمى - الطريق الدائرى الأوسطى - محور السيدة جيهان السادات - محور 26 يوليو - محور الفريق كمال عامر - محور إمبابة / البراجيل - محور شمال الأقصر - محور منفلوط - محور روض الفرج - شبرا / بنها الحر - تطوير محورى دراو على النيل وبديل خزان أسوان)، ومشروع القطار الكهربائى السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتى السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و(6) أكتوبر.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد 3224 موقع بمختلف محافظات الجمهورية، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لـ(223) مدينة و(4200) قرية و(25083) من الكفور والعزب والنجوع.

كما تقدم الهيئة خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر وتحديد الأملاك للأفراد وبعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الرى وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد ووزارة الأوقاف وعدد من المحافظات، كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية احتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتى يتم إتاحتها فى صورة رقمية وورقية.

كما تساهم هيئة المساحة فى تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها فى أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضى الدولة، حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من 60 ألف طلب وتدقيق إحداثيات 53 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريباً.