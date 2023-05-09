وزير التنمية المحلية: لا تهاون فى إزالة أى تعديات على أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الإسكندرية المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة

جاء ذلك خلال استقباله محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشهد اللقاء متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التى تهم المواطنين فى مختلف القطاعات الحيوية.

وشدد آمنة على التصدى لأى حالات جديدة وإزالتها فى المهد بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية، ورصد الأجهزة التنفيذية لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفورى معها.

وأشار اللواء محمد الشريف إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 150 قرار لإزالة التعديات على أراضى الدولة والبناء المخالف على الأراضى الزراعية منذ بدء تنفيذ الموجة 21 وحتى الآن بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

وفى بداية اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الإسكندرية جهود الأجهزة التنفيذية للمحافظة فى متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلى والخارجى والنقل العام بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار السولار، ووجه هشام آمنة بضرورة استمرار المتابعة وشن الحملات الدورية على المواقف ومحطات الوقود للتصدى لأى محاولة مخالفة لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار الشريف إلى أن هناك متابعة يومية من رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة وهناك مرور على مدار اليوم على المواقف والمحطات لمتابعة الالتزام بالأسعار الجديدة والتصدى لأى محاولات لاحتكار المواد البترولية.

كما شهد الاجتماع كذلك متابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يشهدها مركز ومدينة برج العرب القديمة وقرى بهيج وأبوصير والغربنيات والخطوات التنفيذية الجارية لوصول كل التجهيزات الخاصة بمجمعات الخدمات الحكومية والتى تضمن (الوحدة المحلية ومركز تكنولوجى وشهر عقارى وسجل مدنى ووحدة تضامن اجتماعى ومكتب تموين ومكتب بريد).

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من تجهيز مجمعات الخدمات الحكومية المنفذة فى قرى المبادرة الرئاسية فى المرحلة الأولى لتشغيلها واستقبال المواطنين بها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذا متابعة باقى الأعمال الإنشائية فى المجمعات المستهدف تنفيذها والمشروعات الأخرى فى المجالات الخدمية والبنية التحتية.

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة معدلات تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية والتى انطلقت يوم 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 شهر يوليو المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.

كما تطرق اللقاء لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، حيث دعمت الوزارة محافظة الإسكندرية بـ200 ألف شجرة متنوعة، ضمن البروتوكول الموقع مع وزارة الإنتاج الحربى، بهدف مواجهة التغيرات المناخية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى.

وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على تلك الأشجار ومتابعتها المستمرة لتحقيق أهداف المبادرة وتوجيهات القيادة السياسية.

كما شهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذى الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظة لإعادة الوجه الحضارى والجمالى لمحافظة الإسكندرية خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية على الإسكندرية.

وفى ختام الاجتماع حرص وزير التنمية المحلية على متابعة آخر مشجدات معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 بالمحافظة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والتى تسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.