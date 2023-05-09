الصحة: توجيه رئاسى برفع درجة الاستعداد لتقديم الرعاية للقادمين من السودان

وقال عبدالغفار - فى مداخلة هاتفية مع برنامج (8 الصبح) المذاع على قناة (DMC) - إن "وزارة الصحة ركزت على 3 محاور أساسية منها: تقديم الخدمات الطبية من خلال رفع عدد العيادات بالمعابر من 5 إلى 10 عيادات فى مختلف التخصصات، سواء أمراض الباطنة والأطفال والنساء والتوليد والأسنان، بالإضافة إلى دعمها بالكوادر الطبية مع رفع درجة الاستعداد الوقائى فى التعامل مع أى حالات مشتبه إصابتها بأى أمراض".
وأشار إلى أن المحور الثانى ركز على مستوى التطعيمات، حيث قدمت وزارة الصحة تطعيمات للأطفال منها شلل الأطفال، بالإضافة إلى التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى كما تم التعامل مع الجانب النفسى للعائدين، من خلال إنشاء عيادات للدعم النفسى سواء فى المنافذ والمعابر أو مستشفيات الأمانة النفسية الموجودة فى أسوان.
وأوضح أن المحور الثالث تناول تحويل الحالات التى تحتاج المزيد من الرعاية إلى المستشفيات المختلفة من خلال رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات.
وبشأن تسليم كارت المراقبة الصحية للقادمين من السودان لتقديم الرعاية الصحية لهم لمدة أسبوعين، قال عبد الغفار "انتقلنا إلى مرحلة أعلى من مجرد الكارت الورقى، يوجد لدينا قاعدة بيانات مميكنة يتم التسجيل بها بالإضافة إلى هذا الكارت"، مؤكدا أن المتابعة تكون أكثر كثافة ومتابعة للأطفال والحوامل.
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