إزالة 443 حالة إشغال خلال حملات رقابية بأحياء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الأجهزة التنفيذية بتشديد الحملات الرقابية لإزالة الإشغالات والتعديات وفتح الطرق أمام المشاة والمركبات وإغلاق المنشآت المخالفة للمواعيد المحددة للعمل، وفرض النظام وسيادة القانون، حيث أسفرت الحملات الرقابية عن إزالة نحو 443 حالة إشغال فى عدد من أحياء المحافظة .





وأسفرت الحملة التى قام بها حى أول المنتزة، عن إغلاق وتشميع 13 منشأة مخالفة والتحفظ على 200 حالة إشغال وإزالة كافة الحواجز بالمناطق المستهدفة وبلغت نحو 85 حاجزا ما بين حديدى وأسمنتى وكاوتش وتحصيل غرامات فورية بلغت 19 ألف جنيه. ونفذ حى ثان المنتزة حملة مكبرة، تم خلالها التحفظ ورفع 103 حالات إشغال متنوعة وضبط مركبة صغيرة للسير عكس الاتجاه وإزالة 20 حاجزا حديديا وخشبيا وتحطيم 6 كتل خرسانية تعوق حركة السير. وشن حى أول العامرية حملة أسفرت عن، غلق وتشميع عدد 6 محلات متنوعة النشاط غير ملتزمة بمواعيد الغلق المنصوص عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء كما تم التحفظ على 10 حالات إشغال، فيما واصل حى وسط حملاته على الشوارع والميادين بدائرة الحى، حيث تم إزالة ورفع 130 حالة إشغال متنوعة و105 من الحواجز.

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