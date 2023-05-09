افتتاح متحف قصر الزعفران الأثرى بجامعة عين شمس

جدة - نرمين السيد - افتتح أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ووزير التعليم العالى الدكتور محمد أيمن عاشور، اليوم الثلاثاء، المتحف التعليمى الذى تمت إقامته بقصر الزعفران الأثرى الموجود داخل جامعة عين شمس، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمود المتينى، وعدد من الوزراء السابقين وسفراء الدول الأجنبية.





يأتى هذا الافتتاح فى إطار حرص المجلس الأعلى للآثار على إبراز الحضارة المصرية ونشر الوعى الأثرى لدى طلاب الجامعات. ويعرض المتحف قطعا أثرية حقيقية كجزء من الدور التعليمى للجامعة مع ربط المتحف بقصر الزعفران وقصته، حيث قام فريق عمل متميز بوضع تصور للمتحف طبقا لأحدث أساليب العرض المتحفى بمجموعة آثار متميزة. ويجمع المتحف بين الجانبين التعليمى والسياحى، ويضم قطعا من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث.

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