الحكومة: لا صحة لنقص السلع الأساسية فى الأسواق أو المنافذ التموينية

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لنقص السلع الأساسية فى الأسواق أو المنافذ التموينية، مشددة على توافر جميع السلع الأساسية بشكل طبيعى، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى، مشيرة إلى توافر مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية يكفى لعدة أشهر مقبلة، موضحة أنه يجرى شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أى ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

وفى سياق متصل، يتوافر احتياطى استراتيجى آمن من السلع الأساسية يكفى لعدة أشهر مقبلة، حيث يبلغ الاحتياطى الاستراتيجى من السكر نحو 4 أشهر، فيما يصل الاحتياطى الاستراتيجى من الأرز إلى 3.7 أشهر، إلى جانب توافر احتياطى استراتيجى آمن من المكرونة لمدة تصل إلى7 أشهر، وتوافر مخزون استراتيجى من الزيت يكفى نحو 3.4 أشهر، بالإضافة إلى توافر احتياطى استراتيجى آمن من الدواجن المجمدة 7 أشهر، مع توافر احتياطى استراتيجى آمن من القمح، والذى سيرتفع بعد الموسم الحالى ليصل إلى 7 أشهر.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة غضب المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء "01155508688 -01155508851" على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى "[email protected]".