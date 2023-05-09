شيخ الأزهر يكرم «المركز العالمى للفتوى الإلكترونية» لفوزه بجائزة أفضل فريق

جدة - نرمين السيد - فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يكرم مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية لحصوله على لقب أفضل فريق عمل ضمن منافسات جائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثالثة لعام 2022م





استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فريق مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية للتطوير والإبداع، الفائز بجائزة أفضل فريق عمل، ضمن منافسات جائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثالثة لعام 2022م.

حرص فضيلة الإمام الأكبر على تقديم الدعم لأبنائه الفائزين، وثمن مجهوداتهم الكبيرة، وحثهم على المثابرة فى أداء واجبهم الدينى والوطنى.

وأكد فضيلته أهمية المحافظة على النجاح والتميز، وتطوير العمل، وتحقيق الريادة، وقوة التأثير، والاستفادة من كل الآليات والأدوات المستحدثة، لأداء الرسالة والقيام بالدور الإيجابى فى خدمة الوطن والمجتمع، فى إطار الخطة الاستراتيجية للأزهر الشريف، ودور المؤسسة العريقة الدستورى والتاريخى، وفى ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030م.

جدير بالذكر أن منهجية فريق المركز ارتكزت على خطة استراتيجية، وأساليب ووسائل جديدة، فى التوثيق والتقييم وقياس مستوى الأداء، واجتماعات دورية منتظمة، والمشاركة، والتفاعل الإيجابى، والعمل بروح الفريق، وبدقة، ومرونة عالية، ومشاركة فعالة، وثقة ودعم المتبادل.

كما عمل الفريق على تحقيق النتائج والإنجازات المرجوة بأقل تكاليف، وكفاءة عالية، بما ساهم فى زيادة الانتشار والفاعلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للأزهر.