محافظ أسوان: تنفيذ 310 مشروعات للمرأة المعيلة بقيمة 4.8 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسوان أشرف عطية، إن المحافظة احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية بإجمالى 310 مشروعات باستثمارات وصلت إلى 4.8 مليون جنيه؛ مما ساهم فى توفير المئات من فرص العمل، مشيرا إلى أنه يجرى تنظيم ورش عمل للتوسع فى هذه المشروعات بما يعكس مدى الاهتمام بمحور التمكين الاقتصادى للمرأة.





ووجه المحافظ - فى بيان - وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وصندوق التنمية المحلية بإدارة تنمية القرية بإقامة ورش عمل عن التمكين الاقتصادى للسيدة المعيلة داخل قرى حياة كريمة تشمل التدريب والتعريف بآليات تنفيذ عدد من المشروعات المتناهية الصغر. من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ بأنه بناء على تكليفات المحافظ، ستنطلق ورش العمل لتدريب وتعريف المرأة المعيلة فى الفترة من 14 إلى 18 مايو الجارى داخل قرى بلانة بمركز نصر النوبة، وإقليت بمركز كوم أمبو، والرمادى بمركز إدفو، بالأسلوب الأفضل لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بتربية المواشى والطيور وصناعة الألبان والجبن وتجفيف الطماطم والخضروات لإعادة القرية لسابق عهدها كمصدر أساسى لهذه المنتجات. وأشارت إلى أنه سيتم ربط هذه المشروعات بصندوق التنمية المحلية كجهة تمويل حيث سيتم تقديم قروض ميسرة للمرأة والتى تم رفع الحد الأقصى لها إلى 60 ألف جنيه مما يسهم بالتالى فى الحد من نسبة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، وسد احتياجات السوق المحلى من المنتجات المتنوعة.

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