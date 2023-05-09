البابا تواضروس يبدأ زيارة رسمية للفاتيكان (صور)

جدة - نرمين السيد - غادر البابا تواضروس الثانى، اليوم أرض الوطن متوجها إلى دولة الفاتيكان، وكان فى استقباله بمطار القاهرة الدولى، محمد عباس وزير الطيران المدنى، ومجدى إسحق رئيس مجلس إدارة الميناء، وقيادات المطار.





يرافق البابا خلال الزيارة من مصر وفدا كنسيا يضم الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، والأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والإعلامى مايكل ڤيكتور الملحق الصحفى لقداسة البابا؛ بينما ينضم إلى الوفد من إيطاليا أصحاب النيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو.

يذكر أن البابا تواضروس يلتقى بقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، خلال زيارته للاحتفال معا بمرور خمسين سنة على عودة العلاقات بين الكنيسة القبطية الارثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، بعد انقطاع دام 15 قرن من الزمان بعد مجمع خلقيدونية عام 451، وأيضا للاحتفال بمرور عشر سنوات على إعلان يوم المحبة الاخوية الذى دعا إليه قداسة البابا تواضروس الثانى أثناء زيارته للفاتيكان عام 2013، اللقاء الذى يمثل حجر زاوية فى مسيرة المحبة حيث زار مصر قداسة البابا فرنسيس بعد هذا الإعلان بأربع سنوات.

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