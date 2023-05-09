عاجل- السيسى يتسلم رسالة من رئيس جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى إن الفريق أول توت جلواك سلم الرئيس رسالة من أخيه الرئيس سلفا كير، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع فى السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن الشعب السودانى الشقيق.

وخلال اللقاء، تمت الإشارة إلى خطورة التحديات التى تواجه السودان فى هذا الصدد على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، مع تأكيد أهمية تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت الهدنة والانتقال إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة، وإفساح المجال لإطلاق حوار بناء لحل الخلافات وتسوية الأزمة، ومن ثم استكمال المسار الانتقالى والعملية السياسية، على النحو الذى يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، ويحقق تطلعات الشعب السودانى ويصون مصالحه العليا.