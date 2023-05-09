أكبر محطة طاقة شمسية بالوادى الجديد (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وضعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومحمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، حجر الأساس لمشروع محطة الطاقة الشمسية بمجمع المصالح الحكومية المميكن شمال مدينة الخارجة، والذى يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.





ويأتى ذلك ضمن توجيهات المحافظ بتوفير أوجه الدعم والتيسيرات للمشروعات العاملة فى إنتاج الطاقة النظيفة. والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن محطة الطاقة الشمسية بمجمع المصالح الحكومية المميكن بمدينة الخارجة. يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وافق على طلب محافظة الوادى الجديد بالتعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية الرئيسية لمجمع الخدمات الحكومية المميكن، بجانب تشغيل محطات الطاقة الشمسية الخاصة بالمجمع وذلك بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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