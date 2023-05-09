وصول العالقين بالسودان إلى ميناء سفاجا (مصريون وأجانب)

جدة - نرمين السيد - وقامت السلطات المصرية بعملية إجلاء العالقين المصريين وآخرين من جنسيات مختلفة أمريكية وبريطانية وكينية وسودانية، من ميناء بورتسودان إلى ميناء سفاجا البحرى. وكانت عمليات الإجلاء قد بدأت أمس بواسطة سفينة مصرية، وصلت اليوم، فيما تتواصل عملية إجلاء الرعايا المصريين حتى الوصول بسلام لأرض الوطن.

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