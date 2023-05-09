محافظ البحر الأحمر يستقبل 466 عائدا من السودان بميناء سفاجا البحرى.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 مايو 2023 12:30 مساءً - استقبل اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، صباح اليوم، بميناء سفاجا البحرى إحدى الوحدات البحرية المصرية المخصصة لنقل الركاب وعلى متنها 466 عائدا من المصريين ومن رعايا الدول الأخرى العالقين بدولة السودان ( 272 مصريا، 184 سودانيا، 5 بريطانيين، 1 أمريكى، 1 كينى، 3 رواندى )، يأتى ذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بضمان العودة الآمنة للمصريين العالقين بالسودان لأرض الوطن والمساعدة فى إجلاء رعايا عددًا من مختلف دول العالم.

ومن جانبه أكد اللواء عمرو حنفى أنه تم تجهيز 40 أتوبيسا لنقل القادمين من السودان، بالإضافة إلى نقطة طبية مزودة بكافة الكوادر الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات وإعطاء التطعيمات اللازمة للتأكد من سلامة كافة الأفراد، مشيرًا إلى توافر عددا من سيارات الإسعاف المجهزة لتقديم الخدمات الطبية لكبار السن وذوى الأمراض المزمنة والحالات الحرجة.

وفى ذات السياق أضاف المحافظ أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا فى إجلاء مواطنيها بالسودان، مشيرًا إلى أن الدولة سخرت كل الإمكانيات من أجل العودة الآمنة لأبنائها، حيث تم التنسيق مع كافة الجهات السودانية لتوفير ممرات آمنة للمصريين للتمكن من العودة وفتح جسر جوى بين القاهرة والسودان لنقل كل المصريين الراغبين فى العودة من خلال الطائرات العسكرية، بالإضافة إلى الطريق البرى من خلال معبر أرقين، مؤكدًا أن البعثة الدبلوماسية المصرية لن تغادر السودان إلا بعد ضمان عودة المصريين وتأمينهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، التى تأتى تأكيدًا على احد أهم ثوابت الدولة المصرية وهو حماية المواطنين المصريين وتأمينهم ضد الخطر وضمان عودتهم إلى ديارهم.

ومن ناحية أخرى أكد اللواء عمرو حنفى أن مصر لم تكتف بفتح باب الإجلاء لرعاياها فقط، بل استقبلت رعايا مختلف الدول سواء الأشقاء السودانيين أو من جنسيات أخرى، مشيرًا أن الدولة تثبت دومًا حرصها على ابنائها وسلامتهم، ولا تدخر جهدًا فى حماية المصريين فى أى مكان.

وخلال متابعته بنفسه لكافة مراحل إنهاء الاجراءات للعائدين، للإطمئنان على سرعة إنهائها، أعرب اللواء عمرو حنفى، عن أمنياته بسرعة إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار للسودان وشعبها الشقيق، لافتًا إلى أن مصر تواصل جهودها من أجل الوساطة والتهدئة بين طرفى النزاع، بجانب جهودها لإجلاء مواطنيها من مناطق النزاع، إضافة لاستقبال مواطنى ورعايا الدول الأخرى الذين قرروا مغادرة السودان بسبب الأحداث المتوترة.

أشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن خطة إجلاء المواطنين من الأراضى السودانية، مستمرة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى، وتشرف على تنفيذها لجنة وطنية مشكلة من جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، حرصًا على سلامة أبنائنا، وأنهى كلامه مؤكدًا أن ما يحدث فى السودان شأن داخلى، ومصر لا تتدخل فيه وإنما يقتصر دورها على الوساطة لإنهاء النزاع وإعادة الاستقرار.

من جانبهم، وجهوا المواطنين العائدين إلى الوطن عقب وصولهم ميناء سفاجا البحرى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لما يبذله من جهود للحفاظ على أبنائه بالخارج وسط الأزمات، ولحفظ أمن وأمان الوطن لينعم المصريون أجمعهم بالاستقرار، وأشادوا بما لمسوه من اهتمام بحياتهم وأمانهم وتسيير جسر جوى وقوافل برية وبحرية لإجلاء الجالية المصرية من السودان، والحرص على تذليل أى عقبات تواجههم، جاءت هذه الكلمات وسط حالة من الفرح والسعادة عقب الوصول لأرض الوطن وبهتافات كان أبرزها "تحيا مصر، والحمد لله على نعمة الوطن ".

رافق المحافظ، اللواء تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورئيس مدينة سفاجا، اللواء ياسر شعبان، وعددًا من القيادات.