متحدث الصحة للقاهرة الإخبارية: تحويل 113 حالة قادمة من السودان إلى مستشفيات

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم دعم المعابر بعدد أكبر من سيارات الإسعاف والتنسيق مع المستشفيات فى حالة الاحتياج، كما تم تطعيم الأطفال الوافدين من السودان لأقل من 15 سنة ضد العديد من الأمراض.
وتابع، أنه تم رفع درجة التأمين الصحى للحفاظ على بيئة صحية آمنة للقادمين من السودان، ونتحرك على مستويات من الدعم الصحى تشمل المعابر والمستشفيات والإسعاف والطب الوقائى.
وأشار إلى أنه تم توفير 2507 لقاحات ضد شلل الأطفال ونحو 1000 لقاح للحصبة لتطعيم الوافدين من السودان، كما تم تحويل 113 حالة قادمة من السودان إلى مستشفيات المعابر وخروج 91 حالة ويتبقى 22 مريضا، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحرك على المستويات كافة لإعادة رعاياها.
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