«المصرية للمطارات»: «سفنكس» يخفف الضغط على مطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - أكد الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن مطار سفنكس الدولى غرب القاهرة أصبح مطارا عالمياً مجهزاً بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية، بعد زيادة طاقته الاستيعابية إلى مليون راكب سنوياً، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.





وأشار، خلال جولة تفقدية نظمتها وزارة الطيران المدنى لمحررى الطيران بمطار سفنكس، إلى أن مطار سفنكس يخفف الضغط على مطار القاهرة، ويشجع سياحة اليوم الواحد. وأكد رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن خطة تطوير مطار سفنكس شملت صالتى السفر والوصول وكاونترات السفر والجوازات والجمارك والأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب والمنظومة الأمنية والخدمية ومهبط الطائرات وغرفة التحكم والمراقبة، وسيشهد زيادة كبيرة فى أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، وتطوير منطقة الأهرامات. وأوضح منصور أنه تم الوضع فى عين الاعتبار عند تطوير المطار، أن يتطابق مع أحدث الأجهزة التكنولوجية والأمنية أحدث المطارات المصرية التى تساعد على تنشيط الحركة السياحية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح الكثير من المطارات التى تخدم المسافرين والسائحين لتذليل كل الصعاب أمامهم، بتوجيهات وزير الطيران المدنى.

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